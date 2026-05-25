İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyon operasyonuna sert yalanlama! "IŞİD'lilerin mal varlığı dondurulması kaldırıldı" yalanı elinizde patladı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), muhalif basın organlarında ve bazı sosyal medya mecralarında bilinçli bir şekilde yayılan kirli algı operasyonunu anında çökertti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla "7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmünün kaldırıldığı" yönündeki manipülatif iddiaların tamamen kamuoyunu kışkırtmaya ve yanıltmaya yönelik büyük bir yalan olduğunu açıklayan DMM, işin iç yüzünü belgeleriyle ortaya koydu.
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı' şeklindeki iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlardır" açıklamasını yaptı.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı' şeklindeki iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlardır. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili yaptırım komitesinin 21 Mayıs 2026 tarihli listeden çıkarma kararına dayanılarak alınmıştır. Söz konusu kişiler, komite tarafından ölüm bilgisi doğrultusunda yaptırım listesinden çıkarılmıştır. Türkiye’nin aldığı karar, uluslararası yükümlülükler ve yürürlükteki mevzuat gereği BMGK kararlarının gecikmeksizin uygulanmasına yöneliktir. Kamuoyunu provoke etmeye dönük çarpıtılmış içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi. (DHA)
