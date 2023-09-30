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Teknoloji Yapay zeka dost mu düşman mı?
Teknoloji

Yapay zeka dost mu düşman mı?

Yeniakit Publisher
2023-09-30 12:26:00 - 2023-09-30 12:26:17
Yapay zeka dost mu düşman mı?

İşletmelerin yüzde 47’si yapay zeka teknolojisinin kullanımından kaynaklanan endişe ve korku yaşıyor. Bu oran, yapay zekanın sektörel alandaki konumunu ve karşılanış şeklini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor.

İşletmeler yapay zeka konusunda ikiye bölünmüş durumda. Deloitte’un son araştırmasına göre, işletmelerin %47’si yapay zeka teknolojisinin kullanımından kaynaklanan endişe ve korku yaşıyor. Bu oran, yapay zekanın sektörel alandaki konumunu ve karşılanış şeklini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Ancak bu teknolojinin işletmelere gelir artışı ve maliyet azaltma gibi önemli avantajlar sunduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Meta ve Netflix Yapay Zeka ile kazanıyor!

Meta, son olarak genç kullanıcılar ile etkileşimi artırmak amacıyla bütün sosyal medya uygulamalarında yeni yapay zekalar piyasaya sürmek için çalıştığını ve bu sayede operasyonel maliyetlerini de önemli ölçüde azaltmayı hedeflediğini belirtti. Öte yandan, Netflix'in yapay zeka destekli kişisel öneri sistemleri sayesinde yılda 1 milyar dolar tasarruf sağladığı rapor edilmiş durumda.

Ne şekilde kullanılıyor?

Forbes'un 600 iş sahibinden topladığı istatistiklere göre, şirketler müşteri deneyimini iyileştirmek için Yapay Zekayı aşağıdaki şekillerde kullanıyor veya kullanmayı planlıyor: Anlık mesajlaşma için chatbotlar: 73%, E-posta oluşturma: 61%, Ürün önerileri ve diğer kişiselleştirilmiş hizmetler: 55%,
Kısa mesaj oluşturma: 49%,Kişiselleştirilmiş reklamcılık: 46%, Web siteleri için uzun metin içerik oluşturma:42%

Küresel rekabet süreci

Küresel arenada rekabet her geçen gün artmaktayken; dijitalleşmenin bir seçenek değil, kaçınılmaz bir gereklilik haline geldiği ortada. Şirketlerin %80’i dijital dönüşüm projelerine yatırım yaparak iş süreçlerini ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Pandemi döneminden sonra, yapay zeka ve otomasyon yatırımları daha da kritik bir önem kazanmış durumda.

Olmazsa olmaz mı?

Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin benimsenmesi, şirketlerin gelecekteki başarısını güvence altına almak için olmazsa olmaz bir şart haline geldi. Gelişen bu teknoloji işletmeleri endişelendirse de; sağladığı operasyonel mükemmellik, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir büyüme konusunda önemli bir rekabet avantajı sağladığı gerçeğini atlamamak gerekiyor.
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