Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazıyla atıklar yerinde ayrıştırılıyor

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur'da iki elektronik teknikeri, katı atıkların yeniden ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla yapay zeka destekli atık ayrıştırma cihazı geliştirdi.

Yaklaşık 10 yıl önce bilişim teknolojileri üreten bir firma kuran Hüseyin Kütük ile Hasan Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek olmak amacıyla yaklaşık 1,5 yıl önce çöp ayrıştırma makinesi üretmek için çalışmalara başladı.

KOSGEB'den maddi destek, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknokent'ten de danışmanlık hizmeti alan Kütük ve Gün, tasarımı ve yazılımı tamamen kendilerine ait, 6 kategoride çöpü ayrıştırabilen bir cihaz üretti.

- "Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor"

Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen yerli bir cihaz geliştirdiklerini söyledi. Cihaza yaklaşıldığında kapağının açıldığını belirten Kütük, cihaza konulan atığın fotoğrafının çekildiğini, bilgisayarda değerlendirildiğini ve hangi kategoride olduğu belirlendikten sonra uygun hazneye gönderildiğini ifade etti.

Cihazın yaptığı işlemi sesli olarak anlattığını ve kullanıcıyı yönlendirdiğini dile getiren Kütük, "KGDS diye yerli bir yazılım geliştirdik. Bu cihaz eğitiliyor, attığımız atığın ne olduğunu öğreniyor. Atık çeşitlerini cihaza ne kadar tanıtırsak o kadar ayırt edici sistemi oluyor. Atıklar yerinde ayrıştırılarak, geri dönüşümde hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanıyor." diye konuştu.

Kütük, makinenin talebe göre farklı formatlarda tasarlanabileceğine dikkati çekerek, cihazın kent merkezlerinde insanların yoğun olduğu yerlerde, sağlık kurumlarında tıbbi atık ayrıştırmada, turizm merkezlerinde, otellerde ve sahillerde kullanılabileceğini bildirdi.

Hasan Gün de 10 yıldır bilişim teknolojileri sektöründe dövizin yurt dışına çıkmaması için üretim yaptıklarını söyledi.

Çöp ayrıştırma cihazının yazılım kütüphanesini de kendilerinin yaptığını, cihazın görüntüyü işleyerek dinamik öğrenmeye devam ettiğini anlatan Gün, "İnsanları geri dönüşüme özendirme konusunda başarılı olacağına inanıyorum. İnsanlar yapay zekayla çalışan makineyle iletişime geçeceğinden bu cihaza merak duyacak ve atıklarını bu makineye atarak karşılığını anında alacak." dedi.



