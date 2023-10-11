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Teknoloji Yapay zeka bu işe de el attı!
Teknoloji

Yapay zeka bu işe de el attı!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 08:34:00 -
Yapay zeka bu işe de el attı!

Yapay zekayla çocukların hangi spor branşına yatkın oldukları belirlenecek.

Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA) uzman antrenörlerinin, yaş gruplarına göre belirledikleri seçici teknik becerileri içeren uygulama kapsamında yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisini kullanacağı bildirildi.

YAFA'dan yapılan açıklamaya göre, branşa özgü teknik, görsel ve işitsel beceri testi, antropometrik ve performans takip ölçümleriyle, her spor branşına özgü belirlenen teknik uygulamalarla sporcu adaylarının görsel ve işitsel reaksiyonlarını ölçümüyle yetenek tespiti yapılacak.

Akademi, sporcu taraması yapmak amacıyla geliştirilen yapay zeka tabanlı teknoloji kullanımıyla ilgili Panama takımlarından Club Deportivo Universitario Başkanı Andres Barrios'u Erzurum'da ağırladı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve YAFA Direktörü Prof. Dr. Mevlüt Özben, Barrios'a, YAFA'nın uygulamaları hakkında sunum yaptı.

YAFA Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisinin (UYAFA) kurucusu Özcan Şimşek ve Panama Temsilcisi Oğuzhan Sülük, Prof. Dr. Özben ve Barrios, akademinin çalışmaları hakkında Valiliği ziyaret edip, Vali Mustafa Çiftçi'ye bilgi verdi.
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Görüşmede şehrin potansiyeli ve yatırımlar konusunda da fikir alış-verişinde bulunuldu.

Şimşek, Türk sporunda yetenek keşfinin tesadüflere bağlı kalmayacağını belirterek, akademide sporcu adayı çocukların, test ve ölçümlerle hangi spor branşına yatkın olduklarının belirleneceğini ifade etti.

UYAFA'nın yaklaşık 20 yıldır 81 ilde faaliyet gösterdiğini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetenekli çocukları keşfederek Türk ve dünya futboluna kazandırmayı amaçladıklarını anımsatan Şimşek, sporda yetenekli çocukların keşfi konusunda yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlandıklarını dile getirdi.

Verilerle diğer ülkelerdeki aynı yaş ve branşlardaki sporcularla karşılaştırılma yapılacağı aktaran Şimşek, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Yapay zeka kullanımıyla Türk sporunda yeteneklerin keşfinin tesadüflere kalmayacak olması çok önemli. Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüz dünyasında Türkiye'nin tüm alanlarda ve sporda çağı yakalaması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Özel yetenekli çocuklarımız, ülkemiz açısından son derece stratejik insan kaynağı profilini ortaya koymaktadır. Bu potansiyelimizi geliştirme ve iyileştirme düşüncesindeyiz. Bu amaçla akademimizi başlatıyoruz. Bilimsel verilerle onların potansiyellerini fark etmelerine, bu yolla yeteneklerini keşfetmelerine ve tecrübeli antrenörlerle, uygun spor branşlarına yönelmelerine destek olmayı hedefliyoruz. YAFA bugüne kadar spor alanında ülkemizde uygulanacak en kapsamlı model olacak."

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