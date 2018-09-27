15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı ile camilerde sela okundu. Okunan selalardan rahatsız olan bazı kişiler camileri basarak müezzinlere saldırdı. İzmir'de yaşanan müezzine saldırı olayında dün yargılama sona erdi. Yeni Akit yazarı Ali Karahansoğlu bugünkü yazısında bu konuyu ele aldı. Karahansanoğlu, yargılanan kişilere verilen cezaları 'Yapanın yanına kâr kalmış' cinsten' diye yorumladı.



İşte Karahasaoğlu'nun o yazısı;



Kaymakamın itibarı, devletinkinden daha değerli imiş!



15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatı ile camilerde sela okunmuştu..



Halkın uyanık olması için, darbeye boyun eğmemesi için camilerde başlatılan bir direniş hareketi idi bu..

Solakların yaşadığı yerleşim birimlerinde, “darbeye karşı cami direnişi”ne karşı çıkılmış, hatta bıçaklı saldırılarda bulunanlar bile olmuştu..

İzmir’de yaşanılan ve sela okunmasına karşı çıkanların müezzine yönelik saldırıları ile ilgili yargılama dün sona erdi..

23 kişi yargılandı..

8 kişi yargılamanın başında tutuklandı, ilk duruşmada tahliye edildi..

Dünkü karar ile de dört kişi “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek” suçundan mahkum oldu..

Bir kişi ise “ibadethanelere zarar verme” suçundan mahkum oldu..

Cezalar mı?

Yapanın yanına kâr kalmış cinsinden..

Dört kişinin cezaları 8 ay 10 gün ile 11 ay 20 gün arasında değişen hapis cezası. Bir kişininki ise 5 bin TL para cezası..

Niçin “Yanına kâr kalan cinsinden” diyorum?

Cezaların tamamı için, hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı verilmiş de onun için.

Nedir bu karar?

Bir nevi erteleme..

Deneme süresi içinde kasti bir suç işlemezseniz, bu suçu da işlememiş sayılıyorsunuz.

Sabıka yok..

Cezaevinde yatılacak bir tek gün yok..

Devlete ödenecek tek kuruş para cezası yok..

Nasıl?

Yapanın yanına kâr kalmış mı, kalmamış mı?

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