Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Samsun Valiliğinin takdir toplayan Murat Övüç kararı sonrası Afyonkarahisar'dan da güzel bir haber geldi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Müslüman idarecilere örnek bir karar alarak, LGBT sevici sözde şarkıcı Gökçe'ye geçit vermedi.

Sosyal medya hesabından aldığı kararı duyuran Çöl, şu ifadeleri kullandı:

Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir.

Her zaman dediğimiz gibi, BİZ BU ÜLKENİN EVLADIYIZ.

Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi KABUL ETMEDİK ETMEYİZ!

Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından G İ R E M E Z !

Aziz milletimize arz ederim!

Samsun Valiliği de Murat Övüç rezilliğine geçit vermemişti

Sosyal medya paylaşımları ile ahlaksız yaşam tarzını topluma teşhir ederek gündeme gelmek için çırpınan Murat Övüç'ün kepazeliğine geçit vermemişti.

Takdir toplayan kararı veren Samsun Valiliği yaptığı açıklamada programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu ifade etmişti.