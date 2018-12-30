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Yanlışlıkla tetiğe bastı, 16 yaşındaki liseli Emre öldü

Denizli Acıpayam'da arkadaşının getirdiği pompalı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu göğsünden vurulan 16 yaşındaki lise öğrencisi, yaşamını yitirdi.

30 Aralık 2018 Pazar 18:47
Yanlışlıkla tetiğe bastı, 16 yaşındaki liseli Emre öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, lise öğrencisi Emre Urhan (16), arkadaşı A.A.A.'ya (17) göstermek için getirdiği pompalı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Emre yaşamını yitirirken, A.A.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, 13.00 sıralarında, Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'ta meydana geldi. Denizli'de ailesi ile yaşayan Emre Urhan, yanına aldığı pompalı tüfekle arkadaşı A.A.A.'nın evine gitti. A.A.A., arkadaşının getirdiği tüfeği alıp, incelerken iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar, karşısındaki arkadaşı Urhan'ın göğsüne isabet etti.

Urhan, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşular eve geldiklerinde yerde kanlar içinde yatan Urhan'ı görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Urhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, savcının incelemesinin ardından, Emre'nin cansız bedeni otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi alıp olay yerine gelen Urhan'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, A.A.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:47
  1. Denizli
  2. Acıpayam
  3. Cinayet
  4. Emre Urhan
  5. yanlışlıkla arkadaşını vurdu
  6. Yanlışlıkla tetiğe bastı
  7. 16 yaşındaki liseli Emre öldü

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