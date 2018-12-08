Yanlış tercih çocuklarda erken yaşta böbrek taşı yapıyor



Aile olarak bir arada sofrada yemeyi alışkanlık haline getirin.

Televizyon reklamlarından etkilenerek, enerji yoğunluğu yüksek, şeker ve yağ içeriği fazla olan hazır besinleri, çikolata, şeker, cips ve benzerlerini çocuklara vermeyin.

Araştırmalar, çocuklarda yanlış beslenmenin erken yaşlarda böbrek taşlarına yol açtığını gösterdi. Son yıllarda çocuklarda artış gösteren böbrek ve üriner sistem taşlarına, genetik faktörlerin yanı sıra beslenme, yetersiz sıvı alımı ve iklim değişiklikleri gibi çevre faktörlerinin sebep olduğu anlaşılıyor.

Çocuklarda üriner sistem taşları böbrekleri zedeleme riski taşıyor. İdrarda kanama, karın ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu gibi yakınmalarla doktora başvurulmakta..

Ultrasonografi ile teşhis konamayan durumlarda tomografiden de faydalanılabiliniyor. Çocuklarda taş tesbit edildiğinde mutlaka nefrolojik değerlendirme yapılmalı, altta yatan metabolik bozukluk araştırılmalı, diyor uzman hekimler.



Küçük çocuklarda ve bebeklerde idrar örneği yeterliyken, büyük çocuklarda 24 saatlik idrar toplanması ile idrar elektrolitlerinin incelenmesi gerekiyor. Taş düşüren hastalarda mutlaka taş analizi yapılıyor..

Uzman hekimler, “Su tüketiminin artırılmasının yanı sıra tuz kısıtlaması, hayvansal besin tüketiminin kısıtlanması, sebze-meyve ağırlıklı beslenme önemlidir. Cips, kraker, çikolata, çerez gibi hazır gıdalar, çay ve kahve gibi çocuk beslenmesinde yer almaması gereken içecekler taş oluşumuna zemin hazırlıyor. Bazı ilaçların kontrolsüz tüketimi de taş oluşumunda önemli bir yer tutuyor” diye konuşuyor.

Çocuklarda böbrek taşı büyüklüğünün 1 cm ve üzerinde olduğu durumlarda taş kırma ya da cerrahi tedavi uygulanabiliyor.