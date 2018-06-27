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Yanlış bilgi verdiği için özür diledi: Fena yanıldın İsmail!

İsmail Saymaz, 24 Haziran öncesi yaptığı manipülasyonlarla seçimlerin ikinci tura kalacağını ve MHP'nin de yüzde 5-7 bandında kalacağını iddia ettiği için Twitter'dan özür diledi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:00
Yanlış bilgi verdiği için özür diledi: Fena yanıldın İsmail!

Hürriyet'in marjinal sol örgütlere yakınlığıyla bilinen muhabiri İsmail Saymaz, seçim öncesi yaptığı tahminler için özür diledi.

24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin başarılı olacağını yapılan kamuoyu araştırmalarından anladığı halde, seçim öncesi yaptığı spekülatif açıklamalarla seçmeni manipüle etmeye çalışan İsmail Saymaz, Twitter hesabından özür diledi.

Manipülasyon amaçlı hazırlanmış anketlerle seçmeni yanıltmaya çalıştığını kabul eden Saymaz, "Ben çeşitli seçim anketlerini dayanak alarak yaptığım yorumlarda külliyen yanıldım. Seçimin ikinci tura kalacağını, Cumhur ittifakının mecliste çoğunluğu kazanamayabileceğini, MHP'nin yüzde 5-7 bandında kalacağını iddia ettim. Yanıldım ve yanlış bilgi verdim. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

LEVENT GÜLTEKİN: KAZANIYORUZ DİYEREK ALDATANLAR NEREDE?

Seçim sonrası hüsrana uğrayan isimlerden olan Levent Gültekin de İsmail Saymaz'ın tweetine bir cevap yazarak seçimlerde kazanamayacağını bildiği halde toplumu yanıltanların neden suskun olduğunu sordu.

Gültekin, attığı tweette, "İsmail yanıldığını söylüyor, hepimiz yanılıyoruz. Ama asıl, toplumu bilerek yanıltanlar? umut veriyoruz diye yalan söyleyenler? Kazanamayacağını bildiği halde kazanıyoruz sloganı atanlar? Nerede onlar? Niye suskunlar?" mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:00
  1. seçim
  2. 24 haziran
  3. Cumhurbaşkanlığı seçimleri
  4. ismail saymaz
  5. seçim anketi
  6. Levent Gültekin

YORUM YAZ

  • SonSözSonSöz15 sa önce
    Bu kaçıncı yalan ve özür. Bir onurunuz varsa birdaha konuşmazsınız.
  • Bidahaki seçime kadar....Bidahaki seçime kadar....16 sa önce
    Özürünü gelecek seçimlere kadar tutar... zaten sağduyulu insanlar da senin gibiler ne söylerse tersini düşünüyorlar
Bugünkü Akit

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