Yanlış ameliyat hayatını kabusa çevirdi: Elindeki şişlik için gitti, başına gelmeyen kalmadı!

3 çocuk babası şoför Osman Okay (44), 2021 yılının Haziran ayında sağ elinde şişlik oluştuğu için tavsiye üzerine Seyhan Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görevli Op. Dr. H.E.A.’ya başvurdu. Doktor ise kontrolün ardından Okay’a sağ el üstünde kist var diyerek ameliyat olması gerektiğini söyledi. Genç adam ise 1 hafta sonra ameliyat oldu.

2 KEZ YANLIŞ AMELİYAT EDİLDİ

Ancak iddiaya göre Okay’ın elindeki kist ameliyat sırasında alınmadı ve genç adamın kolundaki kireç temizlendi. Doktor ise Okay’a ameliyattan sonra ‘Senin kolunda kireç vardı. Onu temizlememiz gerekiyordu’ dedi. Okay ise doktorun söylediklerine inanarak ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu.

Temmuz ayında ise elindeki ağrının ve şişliğin artması üzerine Osman Okay, aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Bu sırada Okay, kendisini ameliyat eden doktorun nöbetçi olduğunu görünce yanına gidip durumunu anlattı. Doktor ise genç adama kisti almak için tekrardan ameliyata girmesi gerektiğini söyledi.

KOLUNA PLATİN TAKILDIĞINI ÖĞRENDİ

1 gün sonra aynı doktora tekrar ameliyat olan Osman Okay’ın bu sefer de koluna platin takıldı ancak yine elindeki kist alınmadı. Ameliyattan sonra koluna platin takıldığını ve kistin halen alınmadığını öğrenen Okay, doktora nedenini sordu ancak doktor genç adama ‘Kolunda kırık vardı, bunları yapmam gerekti’ dedi.

Bunun üzerine Okay, avukatı aracılığıyla doktor hakkında şikayetçi oldu. İlk şikayeti reddedilen Okay, tekrar başvuru yaptı ve İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlattı.