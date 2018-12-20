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Yankı Erel, hedef yükseltti

Wimbledon gençler kategorisi çiftlerde zirveye çıkarak grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olan Yankı Erel, hedeflerini büyüttüğünü söyledi.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:24
Yankı Erel, hedef yükseltti

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki Yankı, "Wimbledon'dan sonra hedeflerim büyüdü. Gençler kategorisi çiftlerde grand slam şampiyonu oldum. Artık hedefim büyüklerde tekler şampiyonu olmak. Federer'lerin kategorisinde bu kupayı kazanmak." diye konuştu.

Artık daha güçlü rakiplerle karşılaşacağını dile getiren Yankı, "Bundan sonra rakiplerim hem yaş olarak benden daha büyük hem de daha kuvvetli olacak. Benim de bunun için daha çok çalışmam gerekiyor. Antrenman programım yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yankı, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'i örnek aldığını aktararak, "Rafael Nadal ve Roger Federer gibi sporcular da çok ayrı ama Novak Djokovic'i örnek alıyorum. Kendime daha yakın görüyorum. Sol elimi kullanıyorum. Rakiplerime ters geliyorum. Bu avantajımı kullanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:24
  1. grand slam
  2. Novak Djokovic
  3. tenis
  4. Wimbledon
  5. Yankı Erel

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