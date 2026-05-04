Tarih verildi, geliri bu sınırın altında olan herkese maaş geliyor! Kimler alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni ödeme modeli
Hükümet, hane gelirini asgari yaşam standardına ulaştırmak amacıyla hazırladığı "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" (GETAD) ile sosyal yardım anlayışında tarihi bir reforma hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın detaylarını paylaştığı vatandaşlık maaşı uygulaması, 2026 yılında pilot illerde başlayacak ve geliri belirlenen "eşik değerin" altında kalan hanelere nakdi destek sağlayacak. e-Devlet üzerinden başvurulabilecek sistemin, 2027 yılı itibarıyla tüm Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

Sosyal yardım sisteminde yapısal bir reformun kapıları aralanıyor! Hükümetin üzerinde titizlikle çalıştığı "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" (GETAD) için detaylar netleşmeye başladı. Asgari ücretin altında geliri olan haneleri hedefleyen vatandaşlık maaşı, 2026 yılında pilot illerde devreye alınacak. Peki, hanelere ne kadar ödeme yapılacak? Hangi şartları taşıyanlar başvuru yapabilecek? İşte sosyal devletin yeni "eşik gelir" modeli hakkında tüm bilinenler...

Bu yeni model, sadece bir yardım değil, bir "gelir tamamlama" sistemi olarak kurgulandı. Belirlenen bir "eşik gelirin" altında kalan her haneye, aradaki fark devlet tarafından ödenecek. Amaç, hiçbir hanenin belirlenen asgari yaşam standardının altında kalmamasını sağlamak.

Sistem kapsamında tek bir kriter değil, hanenin toplam sosyoekonomik durumu baz alınacak. İşte kapsama girmesi beklenen gruplar: Düşük Gelirliler: Hane halkı geliri asgari ücretin altında kalanlar. Kalabalık Aileler: Çocuk sayısı fazla ve kişi başına düşen geliri düşük olan haneler. Özel Durumu Olanlar: Engelli, yaşlı veya bakıma muhtaç bireylerin bulunduğu aileler. İşsiz Haneler: Çalışanı olmayan ancak sosyal yardıma ihtiyaç duyanlar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinde takvimi şu şekilde özetledi: 2026 Yılı: Birkaç ilde pilot uygulama başlayacak. 2027 Yılı: Uygulama tüm Türkiye geneline yayılacak. Vatandaşlık maaşında sabit bir rakam yerine "tamamlama" usulü uygulanacak. Bölgesel yaşam maliyetleri de hesaba katılarak her il için bir gelir eşiği belirlenecek.

Örnek Senaryo: Eğer bir ilde eşik gelir 25.000 TL olarak belirlenirse ve o hanenin geliri 20.000 TL ise, devlet aradaki 5.000 TL'lik farkı doğrudan hane hesabına yatıracak. Sistem tam olarak hayata geçtiğinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her bölgenin sosyoekonomik haritasını çıkararak ihtiyaç sahiplerini titizlikle belirleyecek.

