Tarih verildi, geliri bu sınırın altında olan herkese maaş geliyor! Kimler alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni ödeme modeli
Hükümet, hane gelirini asgari yaşam standardına ulaştırmak amacıyla hazırladığı "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" (GETAD) ile sosyal yardım anlayışında tarihi bir reforma hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın detaylarını paylaştığı vatandaşlık maaşı uygulaması, 2026 yılında pilot illerde başlayacak ve geliri belirlenen "eşik değerin" altında kalan hanelere nakdi destek sağlayacak. e-Devlet üzerinden başvurulabilecek sistemin, 2027 yılı itibarıyla tüm Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.