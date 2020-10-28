Yangınlarda zarar gören orman alanı bu yıl 2019'u geçti

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Orman yangınlarında zarar gören alan bu yıl geçen yıla göre arttı. 2019 yılında meydana gelen 2 bin 668 orman yangınında 11 bin 332 hektarlık alan tahrip olurken, bu yıl ekim ayı itibarıyla 2 bin 957 yangında toplam 16 bin 441 hektarlık bölge olumsuz etkilendi.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, orman yangınları, ormancılık faaliyetleri ile bu alandaki hedeflere de yer verildi.

AA muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, Türkiye yüz ölçümünün yüzde 29,2'sini oluşturan ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla geçen yıl 73 bin hektar bozuk orman alanı rehabilite edildi.

Bu kapsamda, 18 bin hektar alanda ağaçlandırma ve 16 bin hektar alanda erozyon kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi. Söz konusu çalışmalarla ormanların ülke yüz ölçümü oranının bu yıl yüzde 29,5'e çıkarılması hedefleniyor.

Son yıllarda giderek artan küresel sıcaklık, bireysel ihmaller ve kuraklıkla birlikte dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de orman yangınlarının daha uzun süreli ve daha şiddetli hale geldiği, beraberinde ciddi ekolojik ve ekonomik hasarlar meydana getirdiği görüldü. Orman yangınlarında zarar gören alan miktarı bu yıl 2019'a göre arttı. Geçen yıl meydana gelen 2 bin 668 orman yangınında 11 bin 332 hektarlık alan tahrip olurken, bu yıl ekim ayı itibarıyla 2 bin 957 yangında toplam 16 bin 441 hektarlık alan zarar gördü.

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede önleyici tedbirlerin ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla kara araç filosuna 275 arazöz ve 30 yangın müdahale aracı dahil etti. Ayrıca yangın yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde de insansız hava araçları kullanılmaya başlandı.

- Endüstriyel ormancılık çalışmalarına hız verildi

Odun ham maddesi kaynaklı ithalatın önlenmesi ve bu alandaki ihtiyaçların yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla endüstriyel plantasyon ve endüstriyel ormancılık çalışmalarına bu yıldan itibaren hız verildi. Bu kapsamda 20 bin hektar alanda endüstriyel plantasyon, 35 bin hektar alanda bakım ve 150 bin hektar alanda etüt proje çalışması yapılacak.

Bozuk orman alanlarında sürdürülebilir orman yönetimi kriterleri çerçevesinde rehabilitasyon çalışmalarıyla verimli orman alanlarının artırılması ve Hazineye ait boş arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecek.



- Orman Bilgi Sistemi ile sektörel veriler bir yerde toplanacak

Ayrıca, bu yıl içinde Orman Bilgi Sistemi Projesi tamamlandı, geliştirme çalışmalarına başlandı. Orman Bilgi Sistemi'nin devreye alınmasıyla bu sektöre ilişkin veriler tek sistemde toplanarak diğer kurumların uygulamalarıyla entegrasyon sağlanacak. Bu sistemle, yangın anında mesajlaşma servisiyle ekipler daha koordineli çalışabilecek. Bunun yanında orman yangınlarına gönüllülük başvuruları, izin-irtifa işlemleri, orman ürünlerinin açık artırmalı satışları gibi işlemler de elektronik ortama taşındı.



