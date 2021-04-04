Yangında mahsur alan vatandaş ve kedisi kurtarıldı
İzmir'de polyaster imalathanesinde çıkan yangında mahsur kalan vatandaşı ve kedisini itfaiye ekipleri kurtardı.
İzmir'in Buca ilçesinde polyaster imalathanesinde çıkan yangında mahsur kalan vatandaşı ve kedisini itfaiye ekipleri kurtardı.
İzmir itfaiyesinde görevli paramedikler de dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan kediye tıbbi müdahalede bulundu. Yanık tedavisi uygulanan ve oksijen desteği sağlanan kedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.