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Aktüel Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bartın'da çıkan yangında 2 katlı ahşap evin küle döndüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 23:22:00 -
Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bartın'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Büyükkıran köyü Hacıkadı Mahallesi'ndeki İsa Akyol'a (40) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda evi saran yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kendi imkanları ve komşularının yardımıyla evden çıkan İsa Akyol ile babası, eşi ve 2 çocuğunun, olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

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