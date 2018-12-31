0553 313 94 23

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye eri yaralandı

Nazilli'de bir evde çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilip takla atması sonucu 3 itfaiyeci yaralandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:51
Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye eri yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ev yangınına giden itfaiye aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiye eri, yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nazilli- Bozdoğan yolu üzerindeki Arpaz yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Beğerli Mahallesi'ndeki ev yangınına giden, Ramazan Yolalan yönetimindeki 09 AB 383 plakalı Nazilli İtfaiye Amirliği'ne ait itfaiye aracı, kontrolden çıktı. Takla atan araç devrilirken, içindeki 3 itfaiye eri ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 itfaiye erinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:51
  1. Aydın
  2. Nazilli
  3. Trafik kazası
  4. Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı
  5. 3 itfaiye eri yaralandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira
    1. KİT ve özelleştirilecek kuruluşların..
    2. Afrika ülkesinde OHAL ilan edildi
    3. Yalova'da sahte içki operasyonu: 4..
    4. BM'den Husilere "Yemen'e yardımların..
    5. Bursa'da 2 ayrı olayda çatıdan düşen 2..
    6. Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol..
    7. Ankara'da yılbaşı öncesi gıda denetimi
    8. Altuğ Verdi'nin yerine atanan Nurettin..
    9. Bodrum'da 1 saatte 7 bin fidan dağıtıldı
    10. Manisa'da yılın son gününde havadan..
    11. Yüksekova'da kar kalınlığı yarım..
    12. YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan..
    13. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10..
    14. 13 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
    15. Taksim'de yılbaşı güvenlik önlemleri
    16. Ümraniye'de akü yüklü kamyonda yangın
    17. Rize Emniyet Müdürü Gökduman görevine..
    18. Sınırda askeri hareketlilik!..
    19. Minibüs kar küreme aracına çarptı, 10..
    20. Düzensiz göçmenleri "radar timi"..
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!