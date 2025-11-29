Yangın tehlikesi aylar önce bildirilmiş

Hastanenin başhekimliği tarafından birçok teknik eksikliğin tespit edildiği, bu eksikliklerin sözlü ve yazılı olarak ilgili birimlere iletilmesine rağmen gerekli adımların atılmadığı dokuz ay geçtikten sonra ortaya çıktı.

Hastanenin açılış sürecinde yapılan ikazlara rağmen durumu ilimizin idarecileri tarafından “oldu bittiye” getirdikleri, olası tehlikelere karşı yeterli önlem almadıkları vurgulandı.

“ELEKTİRİK SİSTEMLERİNDE RİSK TESPİT EDİLDİ, FİRMA MÜDAHALE ETMADİ”

Özellikle ameliyathane ve yoğun bakım gibi hayati önem taşıyan alanlarda bulunan IT panolarındaki voltaj değerlerinin normalin üzerinde olduğunun tespit edildiği, ilgili firmaya bildirilmesine rağmen herhangi bir müdahale yapılmadığı öğrenildi. Bu teknik sorunların ileride ciddi tehlikelere yol açabileceğine dair raporların hastane yönetimi tarafından daha önce yetkililerle paylaşıldığı belirtildi.

"9 AY ÖNCE BASINA YANSIMIŞTI"

Yaklaşık 9 ay önce basında ve kamuoyunda yer alan haberlerde, hastanede ciddi teknik sorunlar bulunduğu, bunların ileride sıkıntılara yol açabileceği açıkça dile getirilmişti. Yaşanan son olay, o dönem yapılan uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber ve arşiv dosya :Dursun Suna Niğde