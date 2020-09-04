Yandaş Can Ataklı CHP'yi yerden yere vurdu: En ufak bir eleştiriye dahi tahammülünüz yok

"İfade ve basın özgürlüğü" konusunda mangalda kül bırakmayan CHP'nin kendisini eleştirenleri susturması yandaşlarını bile isyan ettirdi.

TELE1'deki programında CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) eleştiren ve daha sonra partiden gelen tepkiler sonrası "Yanlış anlaşıldım" diyerek özür dilemek zorunda kalan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yaşanan süreci anlattı.

Eleştirilerinin ardından CHP'liler tarafından hakkında bir linç kampanyası başlatıldığını söyleyen Ataklı, "CHP içinden benim eleştirilerimden sonra TELE1'in reklamlarını kesmeye kalkanlar oldu" dedi.

CHP'yi yerden yere vuran Ataklı, "Çıktılar reklamları geri çektiler. Çıktılar 'Can Ataklı varken TELE1 seyretmeyin' dediler. Seyretmeyin lan. En ufak bir eleştiriye dahi tahammülünüz yok. Saçma sapansınız, bu yüzden CHP'nin oyu 25'i geçmiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.