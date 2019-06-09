Yanardağ patladı, külleri 7 bin metreye yükseldi!

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung yanardağında yerel saat ile 16:28 sularında patlama meydana geldi.Patlama sonrası küllerin ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe çıktığı belirtildi.

Yetkililerin, "Halka ve turistlere, dağın 3 km çevresine yaklaşmamalarını tavsiye ediyoruz" dediği belirtilirken; uzmanların, yanardağın patlaması ile yükselen küllerin yağmur olarak yağması durumunda, halkı ve turistleri maske takmaları konusunda uyardıkları belirtildi.

Bu arada, yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm durumu, mayıs ayında bir alt seviyeye indirilmişti.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.