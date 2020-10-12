Yanan ormanlık alan imara açılabilir mi?

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Hatay, Trabzon ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları PKK terör örgütünün alçaklığını yeniden gözler önüne sererken, üç beş ağacı bahane ederek Gezi provokasyonuna imza atanlar, devleti akılalmaz suçlamalarla hedef aldı.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 'Yanan ormanlar imara açılır mı?' sorusunu cevapladı. Karacabey, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yanan bir orman alanının imara açıldığı örneği yok." dedi.

'Kocaman bir yalan'

Yanan orman alanlarının imara açılmasının yasalar kapsamında mümkün olmadığını söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bugüne kadar yanmış bir orman alanının imara açıldığı bir tane örnek yok. Bazı basın kuruluşları yaşanan orman yangınlarından sonra Muğla'dan bir fotoğraf paylaşıyor. Diyorlar ki 'Bakın orman hali, yanmış ve imara açılarak otel inşa edilmiş' Verdikleri bu örnek ilk bakışta doğru gibi görünse de işin aslı tamamen farklı."

'Bir turizmci yanmış alana yatırım yapmak ister mi?'

"Yasal olarak ormanlık alanlarda turizm faaliyetinin yapılması mümkün ama yanmamış olması şartıyla. Yanan bir ormanlık alanınsa turizme açılması mümkün değil. Bu konuda Anayasamızda çok sağlam sigortalar var. Söz konusu bölgeye de 'turizm alanı olabilir' diye izin verilmiş. Daha sonra izin verilen kişi ya da kişiler izin almalarına rağmen bu yatırımı 4 yıl boyunca gerçekleştirmemiş. Bu süre zarfında da bu alanda bir yangın meydana gelmiş. Bu yangının üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra izin sahibi yatırımını yapmak istemiş. Yatırımcı orman yangını yaşanmadan önce imar izni aldığı için yatırımını gerçekleştirebilmiş. Şimdi ben soruyorum. Bir turizmci yanmış bir ormanlık alana mı yoksa yeşilliklerle dolu bir ormanlık alana mı yatırım yapmak ister?"