Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Fenerbahçe'ye oynatmak istediği 4-3-3 sisteminde önde oynayan oyuncuların skorer olmasını isteyen Ersun Yanal, kanatlara takviye yapılmasını istemişti.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sağ kanat için Young Boys takımında forma giyen Christian Fassnacht ismini verirken, sol kanat için de Genk takımında oynayan Leandro Trossard'ın transfer edilmesini istedi.

Bu sezon Genk takımında attığı gollerle yıldızlaşan Leandro Trossard'ın alınabilirse gelecek yıllarda da Fenerbahçe'ye büyük faydalı olacağını belirtti.

24 yaşındaki Belçikalı oyuncu Leandro Trossard, bu sezon Genk formasıyla 26 maçta oynarken, 16 gol atıp, 7 asist gerçekleştirdi.

Genk ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leandro Trossard'ın transfermarkt değeri de 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

(FOTOSPOR)