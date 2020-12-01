Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
YALOVA (AA) - Yalova'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Tavşanlı ışıklar mevkisinde kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yaralanan 11 kişiden 8'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 77 AAK 777 plakalı otomobil sürücüsü Aslan Çobantürk (55), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Hastanede tedavileri süren diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.