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Aktüel Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
Aktüel

Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:30:16 -
Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

YALOVA (AA) - Yalova'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Tavşanlı ışıklar mevkisinde kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralanan 11 kişiden 8'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 77 AAK 777 plakalı otomobil sürücüsü Aslan Çobantürk (55), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavileri süren diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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