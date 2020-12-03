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Aktüel Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı
Aktüel

Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:35:25 -
Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen silahlı saldırıda İran uyruklu bir kişi yaralandı, park halindeki bir otomobil ise kundaklandı.

Yalova-Bursa kara yolu üzerinde bulunan Kirazlı Sanayi Sitesi 2. yolda park halinde bulunan 34 CYL 271 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Kundaklama sonrası aynı sitedeki 3. yolda bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda İran uyruklu Danıal D. (25) kolundan yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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