Yalova'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde meydana geldi. Ş.U. idaresindeki işçi servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir işçi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, araçta bulunan Gülcan U. isimli kadın çalışanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 20 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Vali Usta olay yerinde inceleme yaptı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazanın ardından bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Usta, Gemlik'teki bir tekstil firmasında çalışan işçileri Çiftlikköy ilçesine taşıyan aracın yan yatması sonucu kazanın gerçekleştiğini ifade etti.

"Kazada bir kadın çalışanımız maalesef vefat etti. Toplam 20 yaralımız var; bunlardan 8'inin tedavisi hastanede sürerken, 12 vatandaşımız ayakta tedavi edilerek taburcu aşamasına geldi. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor."

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.