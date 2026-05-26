Sporun ötesinde bir kültür buluşması! Murat Ülker’den Etnospor övgüsü

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Murat Ülker, İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Etnospor’un geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel miras üzerinden yeni bir küresel buluşma zemini oluşturma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Ülker, başta Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etti.

Ülker’in yaptığı açıklama şöyle:

Etnospor’un en kıymetli taraflarından birinin, farklı milletleri rekabetten çok ortak insanlık değerleri etrafında buluşturabilmesi olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki modern çağda Olimpiyat Oyunları dünyanın ortak spor dili haline geldiyse, Etnospor da geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel miras üzerinden yeni bir küresel buluşma zemini oluşturma potansiyeline sahip.

Farklı kültürlerin birbirini tanıdığı, saygı duyduğu ve ortak bir kutlama atmosferinde bir araya geldiği bu yaklaşımın, gelecekte çok daha geniş coğrafyalara ulaşacağına inanıyorum.

8. Etnospor Kültür Festivali’nde bu yıl Ülker olarak “Mutluluk Obası” ile yer almaktan ayrıca memnuniyet duyduk. Çocuklarımızın geleneksel oyunlarla tanışması, ailelerin birlikte vakit geçirmesi ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması benim için ayrıca anlamlıydı.

Başta Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.