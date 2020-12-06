Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı
Yalova'da önceki gün bir çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış S.B yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, S.B nin kardeşi husumetli olduğu ailenin iş yerini basmış iş yerinde yabancı uyruklu bir vatandaş yaralanmış bir araç ise kundaklanmıstı, olayı gerçekleştiren Ü.B'nin yakalanması için polis operasyon düzenledi.
İkamet adresine giden güvenlik güçlerinin Ü.B'yi gözaltına alması üzerine çıkan tartışmada 2 polis yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa mahallesinde yaşayan UB'nin gözaltına alınması sırasında yakınları polise direndi, olaylarda bir polis aracının camları kırılarak hasar gördü, 2 polis yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı. Yaralı polisler Yalova devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polisler için hayati tehdit olmadığı bildirildi. Polis, şüpheli Ü.B. ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı.