Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı

Yalova'da önceki gün bir çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış S.B yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, S.B nin kardeşi husumetli olduğu ailenin iş yerini basmış iş yerinde yabancı uyruklu bir vatandaş yaralanmış bir araç ise kundaklanmıstı, olayı gerçekleştiren Ü.B'nin yakalanması için polis operasyon düzenledi.