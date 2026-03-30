Yalova'da dereler taştı! 5 büyükbaş hayvan telef oldu!

Alican Öztekin

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle derelerde taşma meydana geldi. Su taşkınları nedeniyle bölgede sele kapılan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Esenköy’de iki gündür etkisini şiddetli şekilde sürdüren yağışlar neticesinde, belde genelinde dere yataklarında taşkınlar meydana geldi. Özellikle Çayla Deresi (Şelale Deresi) yoğun yağışın etkisiyle debisini artırarak yer yer taşma noktasına ulaştı. Taşma riskinin artmasıyla birlikte Esenköy Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi. Kepçe, dozer ve ekskavatörlerle dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, suyun akışını rahatlatmak ve zararları en aza indirmek için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer tarafından yapılan uyarılarda, vatandaşların özellikle dere yataklarından ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı. Mevcut yağışların sıradan bir yağmur olmadığına dikkat çekilerek, tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

5 büyükbaş hayvan telef oldu

Öte yandan, Estaş mevkiinde, Çaylı Deresi kenarında bulunan bir işletme sel sularından etkilendi. Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşın, sele kapılan 5 büyükbaş hayvanının telef olduğu öğrenildi. Hayvanları suya kapılana Nurhan Kaptan, 9 büyükbaş hayvanından 5’inin telef olduğunu kaydetti.

Selde 4 saat boyunca dala tutunarak hayatta kaldı
Yemen'de sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
