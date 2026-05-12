Yalova'da dehşet: Kahvede tartıştığı komşusunu kurşuna dizip intihar etti
Yalova’nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde İ.D (65), kahvede otururken tartıştığı komşusu Ö.Ö'yi (60) tabancayla 4 el ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.
Kocadere köyündeki kahvehanede oturdukları sıra İ.D ve Ö.Ö arasında tartıştma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar kahvehaneden ayrıldı. İ.D, daha sonra Ö.Ö'yü evinin önünde beklemeye başladı. İ.D, evine gelen komşusunu 4 el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Ö.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma cinayet zanlısını evinde gözaltına alacağı sırada İ.D, tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.