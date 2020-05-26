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Aktüel

Yalova'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:58:45 -
Yalova'da cadde ve sokaklar boş kaldı

YALOVA (AA) - Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 salgını öncesi yılın büyük bölümünü yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak geçirdiği kent, tedbirler kapsamında ilk defa uygulanan kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini yaşadı.

Sahil şeridi başta olmak üzere kentin geneli sessizliğe gömülürken, görevli ekipler, açma izin verilen işletmeler ve araçlar haricinde bir canlılık görülmedi.

Görevli trafik polisleri şehrin giriş çıkışları ile ara sokak ve caddelerde oluşturulan noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde izin belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uygulayan ekipler, özellikle kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet, Cengiz Koçal ve Gazipaşa caddelerinde devriye atıyor.

Ekipler, gece 24.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanabilecek yoğunluğa karşı da görev yapacak.

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