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Spor

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:54:03 -
Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi

YALOVA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun tüm ligleri tescil etmesinin ardından, 1. Lig'de üçüncü sıradaki Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Süper Lig'e yükseldi.

YOSK Başkanı Alpaslan Erkoç, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybol liglerinin normal sezon sıralamasına göre tescil edildiği hatırlattı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde mücadele ettiklerini ve 19. haftayı üçüncü sırada tamamladıklarını anımsatan Erkoç, liglerin tescillenmesiyle birlikte Süper Lige çıktıklarını söyledi.

Erkoç, "Buna göre KKTC Girne Amerikan Üniversitesi, Viaport Pendik Belediyesi Anadolu Yakası ile birlikte DowAksa'nın sponsorluğundaki takımımız YOSK olarak Süper Lige yükseldik. Federasyonumuzun aldığı karar çok yerinde ve doğru bir karardır. Salgın sürecini devletimizin aldığı önlemler sayesinde en az hasarla atlatıp önümüzdeki sezon Süper Lig için güçlü kadro kuracağız." diye konuştu.

Gelecek sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımların kente geleceğini sözlerine ekleyen Erkoç, ilin bu anlamda tanıtımına katkı sağlayacaklarını söyledi.

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