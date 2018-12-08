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Yalova merkezli FETÖ operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Yalova merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:10
Yalova merkezli FETÖ operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Yalova merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü operasyon düzenledi. Yalova'nın yanı sıra Adana, Bingöl, Bursa, Elazığ, İstanbul ve Şanlıurfa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:10
  1. Yalova
  2. Şanlıurfa
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. Bursa
  6. Bingöl
  7. Adana
  8. fetö operasyonu
  9. FETÖ üyesi
  10. tutuklama kararı

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