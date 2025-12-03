  • İSTANBUL
Kobi Yalova Makine OSB’de buluşma! Yatırımlar masaya yatırıldı
Yalova Makine OSB’de buluşma! Yatırımlar masaya yatırıldı

Yalova Makine OSB’de buluşma! Yatırımlar masaya yatırıldı

Yalova Makine İhtisas OSB’de geleneksel hale gelen bilgilendirme ve istişare toplantısında; devam eden projelerden gelecek yılın planlamalarına kadar tüm başlıklar katılımcı firmalarla paylaşıldı.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yılın en kapsamlı toplantılarından birine ev sahipliği yaptı. Geleneksel hâle gelen ve her yıl düzenlenen bu katılımcı buluşması, OSB yönetimi ile yatırımcıları bir araya getirerek güncel çalışmaların değerlendirildiği bir platform oluşturdu. OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen katılımcı ve üye bilgilendirme programı bu yıl da başarıyla tamamlandı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Program çerçevesinde sahada devam eden altyapı ve üstyapı projeleri, güncel yatırım süreçleri, planlanan çalışmalar ve projelerin ilerleme durumları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Toplantının en önemli başlıklarından biri ise katılımcılarla ortak akıl çerçevesinde mevcut yılın değerlendirmesinin yapılması ve önümüzdeki yıla yönelik planlamaların ele alınması oldu. OSB yönetimi tarafından yöneltilen sorular yanıtlanarak karşılıklı iletişim ve görüş alışverişi sağlandı.

 

İstişare fırsatı

Bilgilendirme sunumlarının ardından düzenlenen yemek programında katılımcılar bir araya gelerek hem kendi aralarında hem de OSB yönetimiyle istişarelerde bulunma fırsatı buldu.

Yalova Makine İhtisas OSB, katılımcılarıyla düzenli iletişim ve şeffaf bilgi paylaşımını sürdürmeye devam ederken, bölgedeki proje çalışmalarının eşgüdüm içinde ilerlemesi adına bu yıllık katılımcı toplantılarının gelecek dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti.

