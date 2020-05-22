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Spor

Yalova Amatör Evi’nde Çalışmalar Sürüyor

Yalova sporu için yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan Amatör Evi’nde çalışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:01:35 -
Yalova Amatör Evi’nde Çalışmalar Sürüyor

Yalova sporu için yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan Amatör Evi’nde çalışmalar devam ediyor.


Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Yönetim Kurulu Üyesi Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, Yalovaspor Başkanı Onay Tuna’nın şuana kadar yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Yalova Amatör Evi faaliyete geçmesiyle birlikte içerisinde sicil lisans, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliği, İl Hakem Kurulu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yalova Şubesi, Yalova Futbol Saha Komiserleri Şubesi, TÜFAD Yalova Şubesi ofisi restaurant, fitness salonu, konferans salonu, spor müzesini barındıracak.


Amatör Evi’nin hizmete girmesiyle spor kulüplerine en iyi hizmeti sunacaklarını belirten Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul, “Yapımı devam eden Amatör Evi’ne ziyarette bulunan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna’ya teşekkür ederim. İnşallah Amatör Evi tamamlandıktan sonra ilimizdeki spor kulüplerine en iyi şekilde hizmet vermeyi buradan sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

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