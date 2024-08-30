Yalnızca 1 damla topuk kanı hayat kurtarabilir!

Topuk kanı bebekler için hayati bir testtir. Bazı hastalıkların erken tespiti için alınan topuk kanı, bebeğin sağlıklı gelişimini destekler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Bebeklerde topuk kanının hayati bir test olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Kan örneğinde bir hastalık şüphesi olduğunda testin tekrarlanması veya daha ileri tetkiklerin yapılması için aile hastaneye çağrılır. Burada yapılan ek tetkikler sonucu çocuğun tanısı kesinleştirilir ve gerekli tedaviye başlanır. Ülkemizde metabolik ve genetik hastalıkların yüzde 5’i bu yöntemle tespit edilebilir. Bir damla kan ile bir yaşamın kurtarıcısı olabilirsiniz” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “yenidoğanlarda topuk kanı alınması” hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İLK TOPUK KANI HASTANEDE ALINMALIDIR

Topuk kanı alınmasının bebekler için hayati bir test olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Çebi, “Yenidoğan dönemde yapılan testlerden en bilineni topuk kanı taramasıdır. Sağlık Bakanlığımız tarafından erken tanı ile tedaviye erken başlanarak bebeklerimizin tamamen sağlıklı bir hayat sürmesi için yürütülmektedir. Topuk kanı taraması için ilk kan örneği, doğumdan sonraki ilk iki gün içinde hastanede alınmalıdır” diye konuştu.

NEGATİF SONUÇ HASTALIK YOKTUR ANLAMINA GELİR

Topuk kanı alınmasının amacından bahseden Uzm. Dr. Çebi, “Topuk kanı taraması için ikinci kan da doğumdan sonraki ilk hafta içerisinde aile hekimliğinde alınarak gerekli merkeze gönderilmelidir. Topuk kanı taramasının amacı, taranan hastalıkların erken tedavisi ile toplum sağlığını korumaktır. Negatif sonuç, hastalık yoktur anlamına gelir ve normal kabul edilir. Pozitif çıkan hastalardan testin yeni tekim yöntemleri ile doğrulanması gerekmektedir. Testlerin doğumdan sonra ilk 4 haftada yapılması uygundur” şeklinde konuştu.

KAN ÖRNEĞİNDE HASTALIK ŞÜPHESİ OLURSA TEKRARLANIR

Bebekten alınan kan örneği sonucu bir sıkıntı çıkmazsa aileye ek bir bilgi gitmeyeceğine değinen Uzm. Dr. Çebi, “Yani sonuç için aranmıyorsanız işler yolunda demektir. Kan örneğinde bir hastalık şüphesi olduğunda testin tekrarlanması veya daha ileri tetkiklerin yapılması için aile hastaneye çağrılır. Bu da sizleri tedirgin etmemeli, bu sadece teyit ve muhtemel bir yanlışlığı önlemek için yapılır. Burada yapılan ek tetkikler sonucu çocuğun tanısı kesinleştirilir ve gerekli tedaviye başlanır. Ülkemizde metabolik ve genetik hastalıkların da 5’i bu yöntemle tespit edilebilir. Bir damla kan ile bir yaşamın kurtarıcısı olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA