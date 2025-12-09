Yalçıner Ağabey kabri başında anıldı

HABER MERKEZİ

Aralarında oğlu Fatih Yalçıner ile Fatih Akıncılar Onur Başkanı Mehmet Şahin, kader arkadaşı Mekki Yassıkaya’nın yanı sıra Hasan Güneşer, Ŕemzi Abak, Ömer Yorulmaz ve Ali Kemal Taşdemir’in de yer aldığı isimler, 7 Aralık 2021’de ruhunu Rahman’a teslim eden Yalçıner’in Nakkaştepe Mezarlığı’nda bulunan kabri başında Kur’an okuyup dua etti. 12 Eylül darbesine tepki olarak 1980 yılında 3 arkadaşı ile birlikte uçak kaçırma teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle ömrünün 11 yıl 7 aylık süresini cezaevinde geçiren ve çeyrek asır boyunca Cuma, Vakit ve Akit’te mesai yapan Yalçıner’i anlatan duygusal bir konuşma yapan Şahin, “İslamcı gençliğinin yüreği, bitmeyen cesaretiydi” dedi. Yalçıner’e yönelik vefasızlığa sitem eden Şahin, şöyle devam etti: “Yılmaz Yalçıner Ağabey, heyecanlıydı zor adamdı. Bitmek tükenmek bilmeyen bir gayreti vardı. İnandığı dava uğruna yapamayacağı hiç bir şey yoktu. Zıpkın gibi bir gazeteciydi. 12 Eylül’ün ceberrut darbecilerine karşı Diyarbakır uçağını kaçırma eylemiyle tüm dünyaya, Müslümanlar adına bir mesaj vermek istedi ve ağır bedeller ödedi. Pısırık Müslümanları sevmezdi, sözünü esirgemezdi. Ne yazık ki değerlerimizin kıymetini kaybedince anlıyoruz. Ve boşlukları dolmuyor. Hiç olmazsa Atasoy Müftüoğlu, Selahaddin Eş, İhsan Süreyya Sırma, Süleyman Arslantaş, Burhanettin Can, Ahmet Ağırakça, Beşir Eryarsoy, Muharrem Balcı gibi İslami Hareketin yaşayan duayenlerine sahip çıkalım, kıymetlerini bilelim.”