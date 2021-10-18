Yalçın Turgut Balaban son yolculuğuna uğurlandı

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in talebelerinden Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, yazar ve karikatürist Yalçın Turgut Balaban, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında vefat etti.

Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkılarda bulunan Balaban’ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii’ne getirildi. Cenazeye, Balaban’ın ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Turgut Balaban’ın cenazesi Kandilli Mezarlığı’na defnedildi.

Yalçın Turgut Balaban’ın oğlu Emre Balaban, "Yaklaşık 5-6 aydır bir rahatsızlıkla uğraşıyorduk. Ağırlaşmıştı son bir haftadır. Yoğun bakımdayken haberi aldık. Bugün cenazesini Kandilli Mezarlığı’na defnedeceğiz. İnşallah cümlemizin hepsinin mekanları cennet olsun. Buraya gelen herkesten de Allah razı olsun" dedi.

Yalçın Turgut Balaban kimdir?

İstanbul'da dünyaya gelen Balaban, ilk ve orta öğrenimini Erenköy Zihnipaşa İlkokulu, Saint Joseph Lisesi, Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransız Filolojisi okuyan usta çizer, ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde maliye bölümünü bitirdi.

İlk çizgileri Yeşilay, Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Balaban daha sonra Milli Gazete'de görev yaptı. Gölge dergisini 1975'te yayına hazırlayan ve genel yayın yönetmenliğini yapan Balaban, Yeni Devir gazetesini yayına hazırlayanlar arasında da yer aldı. Balaban, Yeni Devir'de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra Küçük Büyük Adam serisini çizdi.

Eserleri, Avrupa'da çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşan Balaban, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 1983'te ilki gerçekleştirilen Yılın Karikatüristi ödülünün sahibi oldu.

Yalçın Turgut Balaban, 1990'da Mustafa Karahasanoğlu ile haftalık Cuma dergisini yayına hazırladı, 1993'te Beklenen Vakit gazetesini yayına hazırlayan kadrodaydı. "Mümtaz Kaz" tipini çizen Balaban, yurt içinde ve yurt dışında birçok karikatür ödülüne layık görüldü.