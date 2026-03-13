Yalçın Topçu'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı! "Fikir hayatımızda derin izler bıraktı!"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, vefatıyla tüm Türkiye'yi hüzne boğan Prof. Dr. İlber Ortaylı için derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek taziye mesajı yayınladı.
Topçu mesajında, dünya çapında bir isim olan Ortaylı'nın milletimizin tarihiyle ilgili tespitlerinin fikir hayatımızda derin izler bıraktığını vurgulayarak, "Mekanı cennet, makamı ali olsun" duasında bulundu.
İlber Ortaylı'nın ailesine ve aziz milletimize sabırlar dileyen Yalçın Topçu, merhum hocanın akademik mirasının ve kültürel birikiminin önemine dikkat çekerek bu büyük kaybın acısını paylaştı.
