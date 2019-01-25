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Yalçın Topçu: Ülkeler hizaya çekilmek isteniyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Venezuela'daki son durumu “Milli İradeye tasallut kim tarafından gelirse gelsin Türkiye karşısında durur" sözleriyle değerlendirir.

25 Ocak 2019 Cuma 21:06
Yalçın Topçu: Ülkeler hizaya çekilmek isteniyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın TopçuNe yazık ki ülkemizde de yapılanlara baktığımız zaman, böyle bir küresel savaşa döndürüldü. Siyaset yoluyla ülkeler hizaya çekilmek isteniyor” dedi. 

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) düzenlenen bir konferansta Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Latin Amerika coğrafyasında çok önemli olayların cereyan ettiğini belirten Bracho, Venezuela'daki olayların aslında yeni bir formatta darbe teşebbüsünün tezahürü olduğunu söyledi. ABD ve ABD'ye güdümlü bazı ülkelerin, yasal ve anayasaya uygun bir şekilde seçilmiş devlet başkanını tanımama teşebbüsünde bulunduklarını dile getiren Bracho, “Bu bahsi geçen ülkeler Venezuela'da kendi kendine devlet başkanı ilan eden bir şahsı devlet başkanı ilan ettiler. Dünyanın hiçbir ülkesinde kimse durduk yerde kendini devlet başkanı ilan edemez. İktidarı iktidara taşıyan halkın kararlarıdır, olması gereken doğal süreç budur. Yürütme yetkisinin kimde olacağına halkın dışında kimse karar veremez. Başka ülkeler de bunu dışarıdan dizayn edemez. Bizim ülkemizin kaderine halkın kendisi karar verir” diye konuştu.

Yalçın Topçu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını anımsattı

Konferansta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve SDE Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu Üyesi Yalçın Topçu da yer aldı. Gazetecilerin sorusu üzerine Venezuela'da meydana gelen olaylara dair değerlendirmede bulunan Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız” mesajını anımsattı. Bu ifadenin Türk milletinin ve devletinin bu olaylara karşı duruşunun en net şekilde göstergesi olduğunu ifade eden Topçu, “milli iradeye tasallut kim tarafından gelirse gelsin Türkiye karşısında durur” dedi.

“Ülkeler hizaya çekilmek isteniyor”

Türkiye'nin barış ve özgürlükten ve özellikle dillere pelesenk olan demokrasiden yana olduğunun altını çizen Topçu, “Ne yazık ki ülkemizde de yapılanlara baktığımız zaman, böyle bir küresel savaşa döndürüldü. Siyaset yoluyla ülkeler hizaya çekilmek isteniyor. Basın yolları, ekonomik ve terör örgütleri kullanılarak kendi yanlarında olmayan ülkeleri hizaya çekmek istiyorlar. Bunu kabul etmek doğru değil” şeklinde konuştu.

Topçu, Türkiye'nin yüzde 52 buçuk oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın, Meclis'in ve Türk halkının dünyada bu tür işlerin olmasını istemediğini kaydetti. Topçu Türkiye'nin Venezuela'nın yanında olduğu mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:06
  1. Ankara
  2. Jose Bracho
  3. Stratejik Düşünce Enstitüsü
  4. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  5. ABD
  6. Yalçın Topçu
  7. Venezuela

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