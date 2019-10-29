  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Yalçın Topçu: Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır

Katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Barış Pınarı Harekatına değinerek, "Tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedeli biz ödedik. Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır." dedi.

2019-10-29 10:08:00 - 2019-10-29 10:08:36
Yalçın Topçu: Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır

 Yeni Akit  Ankara 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) Kırgızistan Temsilciliği tarafından düzenlenen programa katıldı. Barış Pınarı Harekatına değinen Topçu, “DEAŞ, PKK-YPG-PYD, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedeli biz ödedik. Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır. Büyük devlet olduğunu iddia edenler, terör örgütleri ile partnerlikten vazgeçmeli” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23