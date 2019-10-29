Yalçın Topçu: Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) Kırgızistan Temsilciliği tarafından düzenlenen programa katıldı. Barış Pınarı Harekatına değinen Topçu, “DEAŞ, PKK-YPG-PYD, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedeli biz ödedik. Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır. Büyük devlet olduğunu iddia edenler, terör örgütleri ile partnerlikten vazgeçmeli” dedi.