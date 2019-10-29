Yalçın Topçu: Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır
Katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Barış Pınarı Harekatına değinerek, "Tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedeli biz ödedik. Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır." dedi.
Yeni Akit Ankara
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) Kırgızistan Temsilciliği tarafından düzenlenen programa katıldı. Barış Pınarı Harekatına değinen Topçu, “DEAŞ, PKK-YPG-PYD, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedeli biz ödedik. Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır. Büyük devlet olduğunu iddia edenler, terör örgütleri ile partnerlikten vazgeçmeli” dedi.