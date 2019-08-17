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Yalçın Koşukavak: "11 tane direkt oynayacak transfer lazım"

TFF 1.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:06
Yalçın Koşukavak: "11 tane direkt oynayacak transfer lazım"

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Karagümrük’e deplasmanda 3-1 mağlup olarak sezonun ilk haftasını puansız kapatan Bursaspor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak maçın ardından konuştu. Transfer tahtasının açılması gerektiğini söyleyen Koşukavak, “Sahaya sürecek 11 transfere ihtiyaç var” dedi.


TFF 1. Lig’in ilk haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bursaspor sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Koşukavak, “Kadro kalitesi anlamında, yeni çıkmalarına karşın çok deneyimli oyunculara sahip Karagümrük. Maç önünde oyuncularımla konuştum. İlk defa bu ligde oynayan oyuncularım olmasına rağmen, sahada karakter vardı. Kullandığımız kornerden, kontradan gol yedik. Bunlar tecrübesizlikten kaynaklı pozisyonlar. Bunun dışında Karagümrük’ün pozisyonu yoktu. Bizim pozisyonlarımız da vardı. 10 kişi kaldık ancak skora da denge getirdik. Dizilişi değiştirip oyunu 1-1’e getirdik. Bu şekilde oyunu bitirmek de vardı ancak kulübe de zengin değildi. Malzeme olmadığı için bunu başaramadık. Ofansif bir hamle de yapamadık. Skor 3-1 ama oyuncuların sahada gösterdiği özveri çok önemliydi” ifadelerini kullandı.



“Transfer tahtasının açılmasını ben de bekliyorum”


Takımın ne zaman transfer yapabileceğinin sorulması üzerine konuşan Koşukavak, “Ben de merak ediyorum bu malzemenin ne zaman artacağını. Keşke öyle bir gücüm ve yetkim olsa, bu sesim de kısılmasa. Ben de çaresizim. Ama benlik bir şey değil ki. Ben Bursaspor’a geldiğimde tahta açılacak denildi. Ancak beklentiye cevap verebilecek zamanı kaçırıyoruz. Tahta bu hafta açılsa, lig başladı, zamanımız kalmadı. Dışarıda kaç futbolcu kaldı. Ben oyun planlarıyla ilgilenen bir antrenörüm. Bu takımla 1 aydır çalışıyorum. Bu oyuncular alt liglerden ve U21’den gelmelerine karşın, atletik ve taktiksel açıdan çok doğru işler yaptılar. Tahtanın açılmasını ben de çok istiyorum ama benlik bir durum değil. Sürekli bir zaman söyleniyor, ben de sosyal medyayı okuyorum. Herkes istiyor tahtanın açılmasını. Ben bu takımın teknik direktörü olarak, açılacak olan ihtimale karşı değil, mevcut şartlarla savaşıp, bana emanet edileni en iyi şekilde yapmak için varım” diyerek transfer tahtasının açılmasını beklediğini söyledi.



“11 tane oynayacak oyuncu lazım”


Bursaspor’un şampiyonluk hedefiyle ilerlemesi için transfere ihtiyacı olduğunu yineleyen Koşukavak, “Şampiyonluğa oynayacak bir kadro istiyorsanız, 11 tane oynayacak oyuncu lazım. Buradaki gençleri de yıpratmamak lazım. Bu oyuncular çok kıymetli. Ama bu oyuncuları zamansız kullanmamak gerekiyor. Ham meyveyi ağaçtan koparmamalısınız. Onlara taşıyamayacaklarından fazla yük vermemek gerekiyor. Ancak bu saatten sonra yapılan transferle hedef ne olur, nereye yürürüz, bunları tekrar kontrol etmek lazım” dedi.


Mevcut şartlarda genç oyuncuların sırtına çok yük bineceğini yineleyen Koşukavak, “Ben bu konuda çok ısrarcıyım. Oyunculara çok yük gelir. Bu oyuncular genç. Böyle oynatabilirsiniz. Ama ilerleyen zamanda skorların altında ezilme, özgüven kaybı gibi konularla karşılaşınca bu oyunu göremeyebilirsiniz. Türkiye’de benim bulunduğum mevkiye kimi getirirseniz getirin aynı konuda ısrarcı olur, aklın yolu bir” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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