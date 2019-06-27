Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’nin ve ittifak ortaklarının İstanbul’daki başarısında yalan ve iftira siyaseti belirleyici rol oldu. Seçim süresince, sözde birleştirici bir dil kullanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, gerçekte ise kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir üslubu benimsedi. İstanbul’a yapılan hizmetleri israf diye lanse eden İmamoğlu, yalanını ısrarla savundu. FETÖ ve PKK’dan gelen desteğe kapılarını kapamayan CHP’li İmamoğlu, vatanını seven insanları ise sürekli olarak aşağıladı. Kendisini eleştiren seçmenleri en ağır dille tahkir eden İmamoğlu, hızını alamadığı anlarda ise vatandaşları tokatladı. İmajı, gerçeğin önüne geçirmeyi başaran CHP’li İmamoğlu, toplum mühendisliği neticesinde mazbatayı aldı.

Mağduru kusursuz oynadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nu siyaset dehası olarak lanse edenler, izlediği çirkin politikayı ise görmezden geliyor. Kaf Dağına ulaşan kibrini, mütevazılık maskesiyle saklamayan çalışan İmamoğlu’nun yürüttüğü seçim kampanyası, Türk siyasi tarihinin en rezil süreci olarak arşivlerdeki yerini almaya hazırlanıyor. Yalan, iftira, riya ve hakaret dolu bir kampanyayı parlatanlar, adeta basitliğe övgü düzüyor. 31 Mart akşamı AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın oyları çalınmasına rağmen mağdur rolüne bürünen İmamoğlu, her fırsatta mağduru oynadı. Milletimizin aziz duygularını sömüren İmamoğlu’nun en büyük başarısı ise kendisini acındırmak oldu.

Aba altından sopa gösterdi

Sürekli olarak hoşgörü edebiyatı yapan İmamoğlu, taraftarlarının yıkıcı diline ise engel olmadı. Cumhur İttifakı adayı Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın başörtüsüne ve dış görünüşüne dil uzatanlara tek kelam etmedi. İnsan gönlünün yüceliğinden dem vuran İmamoğlu’nun, bir hanımefendinin gönlünü paramparça eden taraftarlarına tek kelam etmedi. Kendisini eleştirenlere karşı sert bir tutum takınan İmamoğlu, ‘senin aklın ermez bu işlere’ minvalinde sözlerle hakaret yağdırdı. Yine kendisini eleştiren bir esnafa ise tokat atarak, maskenin ardındaki gerçek yüzünü deşifre etti. Elinde Sayıştay amblemi olan bir dosyayı paylaşan İmamoğlu, israftan dem vurdu. CHP’li İmamoğlu’nun yalanını ise Sayıştay’ın ‘bizim herhangi bir raporumuz yok’ açıklaması çürüttü.

Toplumu kutuplaştırdı

İBB’nin hizmetlerini masraf olarak lanse eden İmamoğlu, sürekli bu yalanı tekrarladı. PKK’nın elebaşlarının ve FETÖ’nün ana kademesinin destek açıklamalarını ‘reddettiğine’ dair bir söylemde bulunmadı. İki adayın projelerini anlatacağı açık oturuma da İmamoğlu’nun gölgesi düştü. Program öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile The Marmara Otel’de buluşan İmamoğlu’nun soruları da çaldığı anlaşıldı. Ordu Valimize ‘it’ diye hakaretler savuran İmamoğlu, ‘basit’ dedim açıklaması yaptı. Görüntülere rağmen yalanında ısrar eden İmamoğlu, milletimizle adeta dalga geçti. Sanatçıları da kampanyasına alet eden İmamoğlu, her hareketiyle toplumu kutuplaştırdı.