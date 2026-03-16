Erzincan’da sıra dışı görüntü! Atların arkasında snowboard yaptılar

Erzincan’da karla kaplı arazide gerçekleştirilen sıra dışı bir etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Türk bayraklarıyla snowboard yaptı

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu arazide bir araya gelen sporcular, önce atlarla beyaz örtüyle kaplanan ovada gezinti yaptı. Daha sonra yanlarında getirdikleri snowboardlarla atların arkasına bağlanan ipleri tutan gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla snowboard yaptı.

Doğa, spor ve macerayı bir araya getiren etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç tarafından dronla görüntülenen etkinlikte sporcuların atlı safarisi ve snowboard yaparken yaşadığı heyecan kaydedildi. Görüntülerde ayrıca Erzincan’ın kış manzarası da yer aldı.