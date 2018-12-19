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‘Yalan’ iş ahlakının ilk sıradaki problemi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan ve Nesiller Boyu İş Ahlakı sloganıyla duyurulan Türkiye İş Ahlakı Araştırması 2018 sonuçları, İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) açıklandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:23
‘Yalan’ iş ahlakının ilk sıradaki problemi

Ekonomi Servisi

Araştırma sonuçlarını bir sunumla anlatan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, özetle şunları söyledi: “Cevap verenlerin çok önemli bir kısmının 3 yaklaşımda toplandığını görüyoruz. İdealist olanlar, ben merkezci olanlar ve adaletçi olanlar. Neredeyse cevap verenlerin 4’te 3’ü bu üç ahlaki anlayışa dağılıyor. En çok karşılaşılan iş ahlakı problemlerine genel olarak baktığımızda, yalan söyleme, aynı ürünü farklı fiyatlarla satmaya çalışma, aldatıcı reklam ve verilen sözlerin tutulmaması ilk dört sıradaki en çok algılanan ahlak problemleri olarak karşımıza çıkıyor.

“Kaytarma yükselmiş”

Çalışanlarda iş ahlakı konusunda öne çıkan konuları sıralayan Torlak, şu bilgileri verdi: “Çalışanlar açısından baktığımız zaman yalan yine birinci sırada karşımıza çıkıyor. İşe geç gelme, işin hakkını vermeme yine yüksek oranda algılanan iş ahlakı problemleri. Kaytarma, bir miktar önceki araştırmalara göre yükselmiş. Hırsızlık, rüşvet alma gibi konular ise çok daha az rastlandığı söylenen iş ahlakı problemleri.

“Psikolojik sermaye düştü”

Psikolojik sermaye” kavramının önemine dikkati çeken Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, “İyimserliğin, umudun azaldığı yerlerde psikolojik sermaye düşer. Psikolojik sermaye düşünce de direnme gücü zayıflamaya başlıyor. Biraz sanki psikolojik sermaye düştü gibi görünüyor” dedi. İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Erdemir ise işletmenin ahlaki problemlerinin genel problemlerinden bağımsız olmadığına işaret ederek, “Kriz ne kadar hızlı sarsarsa daha oturmuş, kurumsallaşmış firmalar o krizden biraz daha az etkileniyorlar. Ahlaki meselelerde de aynı durum söz konusu” değerlendirmesinde bulundu. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da ekonomiye ve ticarete insanlık penceresinden bakma çabasının bir inisiyatif değil bir gereklilik olduğuna değindi.

Ahlâki duyarlılık oluşturulmalı

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, İGİAD’ın 2003 yılında kurulduğundan bu yana girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yaygınlaştırılması hususunda bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleriyle toplumda ve özellikle iş dünyasında ahlaki bir duyarlılık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:23
  1. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak
  2. yalan söyleme
  3. iş ahlakı
  4. rüşvet
  5. Psikolojik sermaye
  6. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
  7. İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Erdemir
  8. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay
  9. İGİAD Başkanı Ayhan Karahan

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