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Yalan haberin ardından RTÜK ceza kesmişti... Bunu da yaptı

Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yayımladığı yalan haber sebebi ile RTÜK tarafından para cezasına çarptırılan FOX TV’nin mahkeme tarafından verilen tekzip kararını yayımlamadığı ortaya çıktı.

05 Ekim 2018 Cuma 09:24
Yalan haberin ardından RTÜK ceza kesmişti... Bunu da yaptı

Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yalan haberi sebebiyle RÜTK tarafından idari para cezasına çarptırılan FOX TV'nin mahkeme kanalı ile verilen tekzip kararını yayımlamadığı ortaya çıktı.

Bakanlik tekzip talep etti

Edinilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı, Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurarak FOX TV'de 20 Mayıs ile 1 Haziran 2018 günleri arasında yayınlanan Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili, haberlerin gerçekleri yansıtmadığı gerekçesi ile tekzip edilmesi talebinde bulundu.

Hakimlik karar verdi

Talebi değerlendiren Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimi Coşkun Kurt, "Haberin doğruluğundan emin olmaksızın ve soruşturulmaksızın yayınlandığına, bu bağlamda itiraf ve aşağılayıcı nitelikte olduğu" gerekçesi ile bakanlığın talebini kabul etti.

Derhal tekzip yayinlanmasina hükmedildi

Kararda, Sağlık Bakanlığı'na ait cevap ve düzeltme metninin söz konusu haber kanalında, Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber programında programın en başında olacak şekilde yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak geciktirilmeksizin derhal yayınlanması gerektiğine vurgu yapıldı.
Fakat FOX TV cevap ve düzeltme metnini yayınlamadı. SABAH'ın ulaştığı Sağlık Bakanlığı yetkilileri de cevap ve düzeltme metninin henüz yayınlanmadığını doğruladı.
Bilindiği gibi RTÜK FOX TV'ye Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yalan haberi sebebi ile ceza kesmişti. FOX TV söz konusu kurgu haberinde şehir hastanesinin büyüklüğünden dem vurup hastaların hastane içi ulaşımda zorlandığını ileri sürmüş, koltuk değnekleri olmadan yürüyebilen bir vatandaşı konu mankeni yapmak sureti ile kurgu bir haber hazırlamıştı. Habere konu edilen ve aslında koltuk değnekli olmayan Alper Köker isimli vatandaş haber ardından FOX TV tarafından tuzağa düşürüldüğünü açıklamıştı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:24
  1. Mersin
  2. fatih portakal

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