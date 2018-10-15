Yalan haberi ortaya çıkan BirGün rezil oldu! Tükürdüğünü yaladı

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Gelecek hafta yapılacak olan İstanbul Barosu seçimlerini dün olmuş gibi 1. sayfadan haberini yapan azılı sol medya organı Birgün masabaşı haberiyle rezil oldu. İstanbul Barosu’ndan gelen tepkiler nedeniyle haberi siteden kaldırmak zorunda kalan Birgün, haber için özür diledi.

Gelecek hafta yapılacak seçim çok çekişmeli geçmiş

Haberin seçimlerin çok çekişmeli geçtiği algısıyla verildiği dikkat çekerken, 1. sayfadaki “Kayıtlı yaklaşık 42 bin avukatıyla dünyanın en büyük barolarından birisi olan İstanbul Barosu, yeni başkanını ve yönetimini seçmek üzere dün sandığa gitti. Hukuk sistemi üzerindeki baskının her geçen gün arttığı bir dönemde yapılan Genel Kurul’un ikinci gününde on adaylı yarış büyük çekişmeye sahne oldu” ifadeleri dikkat çekti.

Mevcut yönetim protesto edilmiş

Masabaşı haberde yönetimin tepki çektiği iddiasında bulunan Birgün, mevcut yönetimin seçimlerde protesto edildiği yalanıyla da nasıl bir rezil bir paçavra olduğunu gözler önüne serdi.

Yalan haberde “Avukatlar tek bir ses ile ‘İstanbul Barosu’nu hukuku yok edenlerin karşısında dimdik durmasını sağlayacağız' dedi" ifadedeleri de dikkat çekti.

Yalan haberi kaldırdı ve tükürdüğünü yaladı

Yalanının ortaya çıkmasıyla rezil olan Birgün, özür dileyerek tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı.

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Birgün'den açıklama geldi. Açıklamada şöyle dendi:

Gazetemizin 15 Ekim tarihli 9. sayfasında İstanbul Baro seçimine dair çıkan haberde seçim sonuçlanmış gibi yazılmıştır.

Baro seçimi 20-21 Ekim tarihlerinde yapılacaktır.

Üzerinde çalışılacak taslak metin sehven editör programına gönderilmiştir. Bu hatadan ötürü sayfamızda yapılmamış seçim yapılmış gibi okura sunulmuştur.

Okurlarımızdan, İstanbul Barosu'ndan ve avukat dostlarımızdan özür dileriz.

"Kazananı da yazsaymış tam olacakmış"

Birgün gazetesinin yalan haberini sosyal medya adresi Twitter'dan paylaşan Avukat Aslı Kazan, şöyle demişti:

"İstanbul Barosu’nda seçim önümüzdeki hafta. Ancak Birgün gazetesine göre seçim dün yapılmış. Üstelik çok çekişmeli geçmiş, mevcut baro Başkanı protesto edilmiş. Birgün Gazetesi kazananı da yazsaymış tam olacakmış."

İşte Birgün'ün o haberi: