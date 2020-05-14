Yakutiye asfalt startını verdi

Geçen yıl 230 bin 984 metrekare alanda asfalt çalışmasını başarıyla gerçekleştiren Yakutiye Belediyesi, bu yıl sezonu erken açarak şantiye hizmetlerini başlattı. Ekipler yeni sezonda, yeni bir rekor için çalışmalarını hızlandırdı.

Kış mevsimi sonrası bozulan yol ve tretuvarların bakım ve temizliğiyle işe başlayan Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk öncelik olarak eksiklikleri bulunan mahalle ve köylerdeki ihtiyaçları tespit etti.

Bu kapsamda ilk sıcak asfalt çalışması Yeşilova ve Değirmenler Mahallesi’nden başladı. İki mahalleyi birbirine bağlayan yaklaşık 2,5 kilometrelik ana yol sıcak asfaltla kavuştu.

“Yakutiye’miz için var gücümüzle çalışacağız”

Yakutiye ilçesini mahalle ve köyleriyle daha yaşanabilir bir görünüme kavuşması için var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Geçtiğimiz sezon ilçe merkezi başta olmak üzere tüm köylere eşit oranda hizmet götürmeyi başardık. Bu sezon bir yandan korona virüsle mücadele çalışmalarımızı azami gayretle yürütürken diğer yandan da mahallelerimizde kış sezonu sonrası tespit ettiğimiz eksik veya yarım kalmış, bozulmuş yol ve tretuvarların bakımını da yaparak, asfalt, kaldırım, tretuvar bahçe ve peyzaj çalışmalarımızı yüksek tempoda sürdürmeye devam edeceğiz.”