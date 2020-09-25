Yakınlarına veda bile edemeden ölenler, doktorları da ağlatıyor!

Hastanelerde yaşanan zorlu süreci anlatan Yünoğlu, evladından ve yakınlarından uzakta büyük fedakarlıkla görevini sürdüren sağlık emekçileri olarak vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.



"Ailelerimizi, hayatımızı, her şeyimizi bırakarak bu mücadelenin gönüllü parçaları olduk. 2 yaşındaki kızımın ellerine, gülüşüne hasretim" diyen Yünoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gördüğümüz tek şey hastane duvarları ve hastalarımızın ızdırap dolu gözleri ile bu hastaların yakınlarının yüzlerindeki kaygı oldu. En kötüsü ise 'Lütfen bizi kurtarın, nefes alamıyoruz diyen gözlerdi. Bu acıları ancak tedbirlerle durdurulabiliriz. Düğünlerimiz, taziyelerimiz, eğlencelerimiz devam ettiği sürece bu iş bitmeyecek. Her düğünü bir cenaze ile gölgelemeyelim artık. Lütfen sosyal mesafemize, önlemlerimize dikkat edelim. Sağlıkçıların vatandaşlardan tek istediği bu."



Dr. İlker Akbaş ise "Hastaneye yatmak mecburiyetinde kalan, yoğun bakıma giren, yakınlarına veda edemeden aramızdan ayrılanlar, yakınlarını olduğu gibi bizi de ağlatıyor. Kovid-19 oldukça ciddiye alınması gereken bir hastalık. Evet bazıları hafif geçiriyor ama bazıları gerçekten bu hastalığı çok zor atlatıyor ve yaştan da bağımsız bir durum. Gençler de ileri yaştakiler de ağır atlatabiliyor” dedi. Sağlık Bakanlığının uyarılarının dikkate alınması çağrısında bulunan Akbaş, maske, sosyal mesafe ve hijyeni artık hayatın bir parçası olması gerektiğini söyledi.