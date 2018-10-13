Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da katılımıyla Isparta’daki 15 Temmuz Demokrasi ve Hükümet Meydanı’nda toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Bakan Turhan, Isparta’ya ulaştırma hizmetleriyle ilgili bugüne kadar birçok hizmeti hayat geçirdiklerini, bugün de bölünmüş yollardan çift yönlü yollara kadar birçok hizmeti açacaklarını söyledi.

Birçok alanda çalışmalara devam ettiklerine değinen Turhan, ”Sadece Isparta’da çalışmıyoruz, Türkiye’nin her köşesini ulaşılabilir ve iletişilebilir hale getirmek için bütün gücümüzle ülkemizin her köşesinde projelerimiz devam ediyor” dedi.

Bakan Turhan, 4,5 G’yi iletişimde hizmete sunduklarını vurgulayarak, “Yakında 5G geliyor. Onun da altyapı çalışmalarını hazırlıyoruz. 5G gelince ne olacak? Sağlıkta, tarımda, sanayide hayatımızın her alanında artık çok fazla yorulmadan teknolojiyi 5G sayesinde insanımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.