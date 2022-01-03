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Gündem Yakalanması için özel ekip kurulmuştu! Firari binbaşı enselendi
Gündem

Yakalanması için özel ekip kurulmuştu! Firari binbaşı enselendi

Ankara'da 4 yıldır firari olan FETÖ/PDY mensubu kıdemli binbaşı, özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 19:44:00 -
Yakalanması için özel ekip kurulmuştu! Firari binbaşı enselendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla, 4 yıldır firari olan FETÖ/PDY mensubu kıdemli binbaşı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 yıldır firari olan FETO/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu Kıdemli Binbaşı G.Ö. yakayı ele verdi. 2018’ten bu yana firar olan ve aranma kaydı bulunan kıdemli binbaşı, bugün öğle saatlerinde kayıtsız adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

Adliyeye sevk edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında ve Genel Kurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Kıdemli Binbaşı G.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

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