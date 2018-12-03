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Yakalanan dilenci, her gün nasıl 400 TL kazandığını anlattı!

Adana kent merkezinde bulunan cami önlerinde dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, zabıta tarafından yakalandı. Dilencilerden biri 10 dakika sonra dilenmeye devam edeceğini belirtirken, başka bir dilenci ise günde 200-400 TL arası parayı nasıl kazandığını anlattı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:56
Yakalanan dilenci, her gün nasıl 400 TL kazandığını anlattı!

Adana’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri kent merkezindeki esnaf ve vatandaşlara broşürler dağıtarak dilencilik yapanlara karşı uyarıda bulundu. Kalabalık yerlerde, cami önlerinde vatandaşın duygularını sömüren dilencilere operasyon da düzenleyen zabıta ekipleri dilencileri suçüstü yakaladı.

Yakalanan dilenciler Zabıta Daire Başkanlığı’na getirilerek üst aramasından ve kimlik kontrolünden geçirildi. Aralarında Suriye uyruklu dilencilerin de bulunduğu 10 kişiye ekipler tarafından dilencilik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunulurken, dilencilerin üst aramasında bir şey çıkmaması dikkat çekti.

Topladığımız 15-20 TL o da yol parasına gidiyor

Günlük 200-400 TL arası para kazandığını söyleyen dilencilerden biri nasıl dilendiğini gülerek anlatırken, yakalanan kadın dilencilerden biri ise aile büyüklerine beddua ederek, “Bizleri büyüklerimiz böyle alıştırdı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Onlar da bizim gibi dileniyor. Osmaniye’den geliyoruz her gün otobüsle. Topladığımız 15-20 TL o da yol parasına gidiyor her gün” diye konuştu.

Bir başka dilenci de dilenmeye mecbur olduğunu söyleyerek, “Şimdi sen beni bırak ben 10 dakika yine aynıyım. Ya istasyonda ya da akşam gel 5 buçuktan sonra büyük otogarda beni bulursun. Bana günlük 50 TL bir kişi versin ben basar giderim. Ben diğerleri gibi 100 lira, 500 lira kazanayım demem. Benim evimin nafakası çıksın yeter” şeklinde konuştu.

"Dilencilik meslek olmasın"

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Berat Tarku ise konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “'Dilencilik meslek olmasın' sloganıyla halkımızı bilinçlendirmek için broşürler bastırdık. Zabıta ekiplerimiz bu konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarımızı bilgilendirip, dilenciliğin meslek haline gelmemesi için çalışmalar başlatıyoruz. Dilenciliğin bitmesindeki en etkin yolun vatandaşlarımızın duyarlı davranması ve bilinçlenmesi. Bu konu ile ilgili ekiplerimizde çok yoğun bir çaba harcıyor” dedi.

 “Halkın duyarlılığı dilenciliği bitirecek”

Tarku, dilencilere verilen her paranın yeni dilencilerin ortaya çıkmasını sağladığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızdan isteğimiz, herhangi bir şekilde dilencilere para vermesin. Artık bu durumu sektör haline dönüştürmeye başladılar. Kolay para kazanmanın yollarını bu şekilde arıyorlar. Dilencilikte çocukları da kullanıyorlar. İstismar ediliyor bu konuda.

Dilencilikte duygu sömürüsü yapılıyor. İnsanların vicdani dini boyutta istismar ediliyor. Bu konuda çocukların yeri sokaklar değil eğitim yuvalarıdır. Bu konuyla ilgili Alo 153 çağrı merkezimiz var. Vatandaşlarımız bir olumsuzluk gördüğünde 153’e bildirebilir. Zabıta motorize ekipleri kurduk bu konuyla ilgili ve anında müdahale ediliyor. Halkımızın duyarlılığı dilenciliği bitirecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:56
  1. Osmaniye
  2. Adana
  3. dilenci operasyonu
  4. Dilenciler

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